Messentrekker in Chinees kinderdagverblijf

Een man heeft in een kinderdagverblijf in China elf kinderen verwond met een mes. De man klom volgens de staatstelevisie over een muur bij het verblijf in Pingxiang en viel de kinderen aan.

Alle slachtoffers zijn buiten levensgevaar. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. De dader is gearresteerd. Zijn motieven zijn onduidelijk.

Gewelddadige criminaliteit is vergeleken met andere landen zeldzaam in China, maar de laatste jaren zijn er enkele ernstige incidenten met messentrekkers geweest, ook gericht tegen kinderen.