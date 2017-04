Merkel wil op EU-top Turkije bespreken

Bondskanselier Angela Merkel wil zaterdag in Brussel met de andere EU-leiders bespreken hoe de EU met Ankara moet omgaan. In het Duitse parlement liet ze zich donderdag onverwacht scherp uit over Turkije, tijdens het voorlezen van een regeringsverklaring over de EU-top die eigenlijk in het teken van de brexit staat.

„Met wijsheid en helderheid moeten we ons beraden op welke maatregelen wij op welk moment geschikt achten,” zei Merkel, die kritiek uitte op de omstandigheden waaronder het referendum over machtsuitbreiding voor president Erdogan op 16 april plaatsvond. „Maar het is in het belang van de EU noch Turkije om elkaar de rug toe te keren.”

Vrijdag is Turkije op een informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Malta ook onderwerp van gesprek. Het Europees Parlement heeft opgeroepen de onderhandelingen met Turkije over toetreding, die overigens al een tijd stilliggen, formeel te schorsen.