Merkel, Hollande, Poetin bellen over terreur

De leiders van Duitsland, Frankrijk en Rusland hebben dinsdag gebeld over de terroristische aanslag in de metro van Sint-Petersburg. Bondskanselier Merkel, president Hollande en zijn Russische ambtgenoot Poetin zijn het er over eens dat er meer informatie moet worden uitgewisseld om terrorisme te bestrijden. Dit berichtte het Kremlin dinsdag, een dag na de zelfmoordaanslag waarbij zeker veertien slachtoffers om het leven kwamen.

De drie spraken ook over Oekraïne. Ze hebben gezamenlijk de regering in Kiev opgeroepen de blokkade van de opstandige pro-Russische regio Donbass zo snel mogelijk te beëindigen.