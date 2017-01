Merkel benadrukt belang godsdienstonderwijs

Bondskanselier Angela Merkel heeft de Duitse samenleving donderdag opgeroepen de eenheid te bewaren, en de kerken in die opdracht een belangrijke plaats toegekend.

Ze deed dat volgens Radio Vaticana tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van het bisdom Würzburg. „De bereidheid open te staan voor elkaar, op anderen te vertrouwen en de wereld met de ogen van de ander te bekijken, is een bijzondere ervaring”, zei ze. „Gods schepselen zijn verschillend geschapen”, stelde ze. „En dat is mooi en dat maakt de maatschappij rijk.”

Nooit in de geschiedenis zijn er zo veel mensen op de vlucht geweest in de wereld als vandaag de dag, vervolgde Merkel. Ook Duitsland kan zich daar niet tegen afschermen. Mede door het EU-akkoord met Turkije is het aantal immigranten dat binnenkomt inmiddels afgenomen, maar Merkel weet dat dat akkoord niet erg geliefd is en er vaak kritisch over gesproken wordt. „Maar we moesten andere wegen vinden dan de illegale wegen van mensenhandelaars en -smokkelaars, die mijns inziens onacceptabel zijn.”

Merkel noemde godsdienstonderwijs op scholen onontbeerlijk. Dat is volgens haar in deze tijd eerder belangrijker dan minder belangrijk. Het gaat daarbij volgens haar om de vorming van het geweten en het hart. En niet alleen om ons eigen leven, maar ook „om de grote samenhang van het leven als door God geschapen. We zouden moeten merken dat we momenteel vanuit opvattingen leven die we zelf niet kunnen realiseren.”