Mensensmokkelaar bijna gelyncht

Migranten hebben in Italië een mensensmokkelaar herkend en hem bijna omgebracht. Hij zou in een vluchtelingenkamp in Libië migranten hebben mishandeld.

De Italiaanse politie liet zaterdag weten dat de 20-jarige Ghanees eerder deze maand met een boot is aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij is aangehouden.

De Ghanees zou betrokken zijn geweest bij het vasthouden van circa achthonderd mensen in vier containers in Libië. Volgens enkele migranten diende hij vluchtelingen elektroshocks toe, terwijl hij telefonisch contact had met familieleden van zijn slachtoffers. Op die manier zette hij de familieleden onder druk om losgeld te betalen. Ook zou de mensensmokkelaar kokend water over migranten heben gegoten.