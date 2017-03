Menselijke resten ontdekt in Iers opvanghuis

In een voormalig Iers opvanghuis voor ongetrouwde zwangere vrouwen zijn „significante hoeveelheden” menselijke resten gevonden. Dat heeft de onderzoekscommissie die werd ingesteld naar aanleiding van verhalen over verdwijningen vrijdag bekendgemaakt.

Volgens The Irish Times gaat het om verscheidene stoffelijke overschotten van baby’s, al dan niet te vroeg geboren, en kinderen tot twee à drie jaar. Die zijn aangetroffen in zeker zeventien van de twintig ondergrondse kamers en opslagruimtes de zijn onderzocht bij het complex in Tuam. Dit ‘Mother and Baby Home’ in county Galway werd in de periode 1925-1961 gerund door ‘Bon Secours’-zusters.

Een deel van de opgegraven overblijfselen dateert waarschijnlijk uit de jaren vijftig. Over mogelijke doodsoorzaken is niets gezegd. Volgens plaatselijke archiefgegevens zijn in de tijd dat het huis open was 796 zuigelingen, peuters en jonge kinderen overleden. Verder onderzoek moet uitwijzen of die allemaal in de nu gevonden massagraven liggen.