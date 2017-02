Menselijke keten houdt grienden van strand

Een menselijke keten heeft zaterdag kunnen voorkomen dat nog meer grienden, een grote dolfijnensoort, zouden stranden in Golden Bay, in het noorden van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Honderden vrijwilligers stonden tot hun nek in zee om met behulp van een aantal boten een groep van ongeveer tweehonderd dieren weg te houden bij de kust. beeld TVNZ