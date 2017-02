Memoires Obama’s goud waard

De memoires van Barack en Michelle Obama gaan de voormalige Amerikaanse president en zijn ‘first lady’ goud geld opleveren. De uitgevers vechten om de herinneringen van het echtpaar aan de tijd in het Witte Huis in boekvorm te mogen publiceren. Volgens de Financial Times overstijgt zeker een bod de 60 miljoen dollar (56,5 miljoen euro). Dat is in de VS een recordbedrag voor een presidentiële autobiografie.

Barack en Michelle Obama komen beiden met een eigen boek. Het is nog onduidelijk wanneer die in de winkel zullen liggen. Een deal over de uitgeefrechten wordt nog deze week verwacht. Uitgeverij Crown betaalde indertijd ongeveer 10 miljoen dollar voor de memoires van George W. Bush.