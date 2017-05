Een zesjarig meisje is zondagmiddag omgekomen nadat het springkussen waarop ze aan het spelen was, explodeerde. Twee andere kinderen raakten zwaargewond, vier kinderen hebben lichte verwondingen. Ze speelden op een springkussen bij een restaurant in het Spaanse Caldes de Malavella.

De politie doet onderzoek, aldus de Spaanse krant El Pais.