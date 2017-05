Meisje (4) redt moeder na quadcrash Australië

In Australië is een vrouw die ernstig gewond raakte toen haar quad crashte, gered door haar vierjarige dochter. Het kind kwam haar moeder te hulp en belde later het alarmnummer, berichtte The Sydney Morning Herald.

De 35-jarige vrouw verloor tijdens een ritje op privéterrein de controle over haar quad. Het vierwielige voertuig raakte van de weg en eindigde op het been van het slachtoffer. Zij liep daarbij een botbreuk en ernstige snijwonden op.

De dochter van de vrouw zag het ongeval gebeuren vanuit huis, ongeveer 700 meter verderop. Ze rende direct naar naar moeder. Het kind liep daarbij zelf meerdere schaafwonden op. Nadat ze zich over haar moeder had ontfermd, rende het meisje terug naar het huis en belde ze de hulpdiensten.

De moeder van het kind is overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand is ernstig, maar stabiel. De politie liet weten onder de indruk te zijn van het „levensreddende” optreden van het jonge meisje.