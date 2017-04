Vier mensen zijn donderdag neergeschoten op een treinstation in de Amerikaanse stad Atlanta. De autoriteiten hebben een verdachte aangehouden, zei de vervoersautoriteit in de stad.

Over de toestand van de slachtoffers is niets bekend. Lokale media melden dat de politie en andere hulpdiensten massaal aanwezig zijn bij het station, dat na de schietpartij is afgesloten voor passagiers.