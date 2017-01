Meer tieners aan het roken door e-sigaret

De e-sigaret verleidt tieners tot roken die daar anders wellicht niet aan zouden beginnen. Wetenschappers van de universiteit van Californië in San Francisco concludeerden dat maandag in het vakblad Pediatrics naar aanleiding van een omvangrijk onderzoek onder 140.000 tieners.

De elektronische sigaret, een apparaatje dat een vloeistof met nicotine elektrisch verdampt, trekt een nieuwe groep jongvolwassenen aan, stellen de onderzoekers. Het gaat om tieners die anders wellicht nooit aan roken waren begonnen.

De wetenschappers zien geen bewijs dat de elektronische sigaret het roken bij adolescenten vermindert. Sterker, het gecombineerde sigaret- en e-sigaretgebruik bij adolescenten lag in 2014 hoger dan het totale sigaretgebruik in 2009. In Californië is ”vaping”, het roken van een e-sigaret, een rage. Het aantal jonge rokers van de e-sigaretten bleek in één jaar tijd, van 2013 naar 2014, verdrievoudigd.