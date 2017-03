Meer migranten bereiken Griekse eilanden

Ongewoon veel migranten zijn de afgelopen drie dagen in boten aangekomen op de Griekse eilanden in het oostelijk deel van de Egeïsche Zee. Van vrijdagochtend tot maandagochtend bereikten 443 mensen de eilanden, meldden de Griekse autoriteiten.

In de eerste twee weken van deze maand maakten slechts ongeveer 35 mensen dagelijks illegaal de overtocht van de Turkse kust naar Griekenland. De Griekse kustwacht schrijft de stijging toe aan het goede weer.

Athene houdt het aantal inkomende vluchtelingen scherp in de gaten. Een jaar geleden sloten de EU en Turkije een deal om de stroom migranten in te dammen. Turkse politici hebben de laatste tijd de overeenkomst ter discussie gesteld vanwege de opgelopen spanningen tussen Turkije en de EU-landen Nederland en Duitsland over het niet-toestaan van campagnes voor het Turkse referendum.