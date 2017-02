Meer dan vijftig doden bij onlusten in Congo

Het leger van de Democratische Republiek Congo heeft vrijdag ten minste 56 leden van een opstandige militie gedood die uit waren op wraak voor de dood van hun leider vorig jaar zomer. Het is de laatste maanden weer onrustig in het Afrikaanse land door strijd tussen het regeringsleger en rebellen.

Waarnemers zeggen dat de onrust in het land sinds december fors is toegenomen. Zittend president Joseph Kabila weigerde op te stappen na het aflopen van zijn mandaat. Op de laatste dag van 2016 bereikten de politieke partijen een akkoord over Kabila. De president mag tot eind 2017 Congo leiden.