Medvedev: geen illusies over sancties

Rusland moet de „illusie” laten varen dat de westerse sancties tegen het land binnen afzienbare tijd worden opgeheven. Dat heeft premier Dmitri Medvedev zondag gezegd.

„Het is duidelijk dat dit alles lang gaat duren. Vertrouw niet op de verkiezing van iemand anders, op het aantreden van nieuwe leiders in het buitenland”, aldus Medvedev, die op een vergadering van de Kremlin-partij Verenigd Rusland sprak over de landbouwsector.

De Verenigde Staten en de Europese Unie stelden in 2014 sancties tegen Rusland in vanwege de annexatie van de Krim en de steun van Moskou voor de separatisten in het oosten van Oekraïne. De verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten voedde hoop in Rusland dat de sancties worden verlicht, maar Russische functionarissen hebben gewaarschuwd dat de meningsverschillen met Washington niet snel uit de wereld zullen zijn.