„Medewerkers Trump hadden contact met Russen”

Topadviseurs van Donald Trump hebben voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen meerdere keren contact gehad met medewerkers van Russische inlichtingendiensten. Dat meldden Amerikaanse media op basis van bronnen binnen de inlichtingendiensten en de regering.

De Amerikaanse inlichtingendiensten ontdekten de contacten vorig jaar. Zowel Trump als toenmalig president Barack Obama zijn destijds geïnformeerd. Volgens functionarissen is er tot dusver geen bewijs dat het campagneteam van Trump betrokken was bij een complot om de verkiezingen te beïnvloeden.

Hoewel het niet ongebruikelijk is dat campagnemedewerkers contact hebben met vertegenwoordigers van buitenlandse overheden, gingen in dit geval toch alarmbellen af. Dat had te maken met de frequentie van de gesprekken en het feit dat belangrijke adviseurs van Trump erbij waren betrokken.