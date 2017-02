Minstens zes medewerkers van het Internationale Rode Kruis in Afghanistan zijn woensdag vermoord. De moord is vermoedelijk gepleegd door terroristen van Islamitische Staat, zo zeggen de autoriteiten.

De moordpartij vond plaats in het noorden van Afghanistan, in de provincie Jowzjan. Volgens het Rode Kruis worden nog twee medewerkers vermist. Het zou in alle gevallen gaan om Afghaanse staatsburgers.