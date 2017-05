Medestander Macron overleden op campagne

Vlak voor de Franse presidentsverkiezingen is een belangrijke bondgenoot van kandidaat Emmanuel Macron overleden. Parlementslid Corinne Erhel (50) was vrijdagavond in elkaar gezakt tijdens een campagnetoespraak voor Macron in haar thuisstreek Bretagne. Ze werd naar een ziekenhuis gebracht, waar ze stierf.

Erhel was sinds 2007 lid van de Franse Tweede Kamer, de Nationale Assemblee. Ze maakte aanvankelijk deel uit van de Socialistische Partij, net als Macron, maar stapte in december over naar zijn nieuwe beweging En Marche! (Voorwaarts!).

De voorzitter van de beweging, Richard Ferrand, liet in een reactie weten: „We gaan deze formidabele vriendin heel erg missen.”