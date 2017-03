McCain: bewijs afluisterpraktijken nodig

De Amerikaanse president Donald Trump heeft twee keuzes. Ofwel bewijs aanleveren voor de bewering dat hij tijdens zijn presidentscampagne is afgeluisterd door zijn voorganger Obama, of zijn woorden onmiddellijk terugnemen. Dat zegt de Republikeinse senator John McCain, partijgenoot van Trump in een interview met CNN.

„Als Obama de wet heeft overtreden is dat op zijn zachtst gezegd een serieuze kwestie. Maar ik heb geen reden om te geloven dat het waar is. Trump kan dit makkelijk ophelderen door de telefoon te pakken en de CIA te bellen. Zij zouden moeten weten of het waar is. Dan heeft Trump binnen een minuut helderheid.”

Trump beschuldigde Obama begin maart van het laten afluisteren van zijn telefoon. Het zou gaan om telefoongesprekken die hij in de Trump Tower in New York voerde in aanloop naar de verkiezingen van november 2016.