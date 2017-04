Mazelen bedreigt Somalische kinderen

Naast ondervoeding en slechte hygiëne bedreigt nu ook een uitbraak van mazelen de gevluchte kinderen in Somalië. Dit jaar zijn er al bijna 5700 besmettingsgevallen gerapporteerd. Dat zijn er al meer dan in heel 2016. Van de virusinfecties waartegen vaccinatie bestaat, is mazelen de dodelijkste.

Met name in het zuiden, zwaar getroffen door de droogte, zijn de zorgen groot. Unicef is met zijn partners begonnen met een levensreddende campagne in Baidoa, een stad die wordt overspoeld door mensen op zoek naar hulp. De afgelopen week zijn 30.000 jongeren tot vijf jaar ingeënt tegen mazelen. Voor eind mei moeten in de streek nog eens 80.000 jongeren worden gevaccineerd, plus een kwart miljoen in Somaliland in het noorden.

„Een ondervoed kind loopt negen keer meer kans aan mazelen te overlijden dan een gezond kind. We hebben geen tijd te verliezen”, zei Steven Lauwerier, de Vlaamse Unicef-directeur in Somalië, dinsdag.