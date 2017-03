May wil dat Noord-Ieren meedoen aan brexit

De Britse premier Theresa May heeft woensdag in het parlement de Noord-Ieren aangemoedigd een nieuwe regioregering te vormen en mee te doen aan het proces van vertrek uit de EU. May heeft woensdag per brief officieel het lidmaatschap van de EU opgezegd.

Dat is een gevolg van het referendum in juni vorig jaar waarin een meerderheid voor de brexit stemde. Maar in Noord-Ierland is, net als in Schotland, een meerderheid voor EU-lidmaatschap. Als Londen uit de EU stapt, wordt de grens van Noord-Ierland met rest van het eiland de enige landgrens van het Verenigd Koninkrijk met de EU. Veel Noord-Ieren vrezen dat die grens dan een erg schadelijke hindernis zal zijn voor de economische ontwikkeling van de regio.