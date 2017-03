May ondertekent brexitbrief EU

De Britse premier Theresa May heeft dinsdagavond de brief ondertekend die de Europese Unie formeel informeert over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Met de brief zal de brexit in werking treden.

De brief van May is bestemd voor de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk en zal woensdag worden overhandigd door de Britse permanente vertegenwoordiger in de EU Tim Barrow.

Met de brief activeren de Britten artikel 50 van het EU-verdrag. Daarmee hebben beide partijen twee jaar de tijd om over diverse scheidingskwesties een akkoord te bereiken.