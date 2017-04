May nodigt Juncker uit voor „brexit-gesprek”

De Britse premier Theresa May heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker uitgenodigd voor een ‘brexit-gesprek’. Juncker en May spreken elkaar op 26 april in Londen over het komende vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, maakte een woordvoerster van de commissie donderdag bekend.

Juncker neemt uit Brussel onder anderen de hoofdonderhandelaar namens de EU, Michel Barnier, mee. Het gesprek vindt plaats vlak voor de top van de EU-leiders op 29 april waar zij de richtsnoeren voor de onderhandelingen voor Barnier zullen vaststellen. Die zullen beginnen na de Britse verkiezingen op 8 juni, hebben Juncker en May dinsdagavond al afgesproken. Dat was nadat zij onverwacht vervroegde verkiezingen aankondigde. Het Britse parlement heeft daar woensdag mee ingestemd.

Naar verwachting zullen de rechten na de brexit van niet-Britse EU-burgers die nu wonen, werken of studeren in het Verenigd Koninkrijk, en omgekeerd Britse burgers in de andere EU-lidstaten, bovenaan de agenda van Juncker bij zijn bezoek aan May staan.

Ze waren donderdagmorgen in Londen ook het belangrijkste onderwerp van gesprek tussen May en de voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani die Downingstreet 10 bezocht. Na afloop zei Tajani dat May het beste voor heeft met de burgers. „Ze had een positieve boodschap, het was een goed begin.”

Het EU-parlement is niet rechtstreeks bij de brexit-onderhandelingen betrokken maar moet een akkoord over de definitieve scheiding wel goedkeuren.