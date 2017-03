May kondigt begin brexit aan in parlement

De Britse premier Theresa May heeft woensdagmiddag officieel het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie aangekondigd. Ze deed dit in een toespraak tot het nationale parlement.

Met een beroep op artikel 50 van het EU-verdrag zet Londen de scheiding in gang. In dat artikel staat dat een lidstaat in beginsel precies twee jaar na het terugtrekkingsverzoek geen EU-lid meer is, of er nu een akkoord is over de scheidingsvoorwaarden of niet.

Kort voor de toespraak van May overhandigde EU-ambassadeur Sir Tim Barrow in Brussel de brief met de opzegging van het EU-lidmaatschap aan Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Op 29 april bepalen de EU-leiders op een speciale brexit-top in Brussel de inzet van de onderhandelingen.

De Britse bevolking sprak zich vorig jaar juni in een referendum met een kleine meerderheid uit voor een brexit.

In de toespraak zei May: „De beste dagen van ons koninkrijk liggen voor ons, vanaf nu gaan we weer onze eigen regels maken en de handen ineenslaan. Ik wil dat we een internationaal georiënteerd land zijn dat een goede band heeft met Europa, maar ook de landen daarbuiten”.

May beloofde het parlement donderdag met nadere informatie te komen die de Britten zal uitleggen wat de gevolgen voor hen op het persoonlijk vlak en op het gebied van werk zal zijn. May zei ernaar te willen streven met landen aparte handelsovereenkomsten af te willen sluiten.

May zei ten slotte nog „dat het voor haar land van groot belang is dat de betrekkingen met een welvarend Europa optimaal zijn”. Ze wil dan ook afspraken maken met Europa die voor beide partijen het best zijn.