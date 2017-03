Massale protesten tegen maffia in Italië

Honderdduizenden Italianen hebben dinsdag gedemonstreerd tegen de maffia. In het hele land gingen mensen de straat op om de onschuldige slachtoffers van de georganiseerde misdaad te herdenken. Vooral de mars door de plaats Locri in de regio Calabrië, waar de beruchte ’Ndrangheta sterk aanwezig is, kreeg veel aandacht. Zo’n 25.000 mensen liepen daar mee in een protestmars.

De demonstranten liepen met vlaggen, spandoeken en foto’s van slachtoffers door de straten. President Sergio Mattarella was een dag eerder op bezoek in Locri. Hij zei onder meer dat maffiosi „geen eer hebben”, citeerde persbureau ANSA.

Een lokale priester en maffia-criticus, die via graffiti op een kerk het dreigement had gekregen dat hij zich niet als agent moet gedragen, trok zich daar weinig van aan en zei: „Vandaag zijn wij in Locri allemaal agenten. We herdenken de vele leden van de veiligheidsdiensten die hun levens hebben verloren.”