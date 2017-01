Massagraf maffia ontdekt

In een ondergrondse grot van zo’n 40 meter diep in het Siciliaanse dorp Roccamena, vlakbij Corleone, zijn de menselijke resten gevonden van minstens tien volwassenen en twee kinderen in de leeftijd tussen 12 en 14 jaar. Dat meldden de Italiaanse media zaterdag.

Vermoedelijk zijn de lichamen daar gedumpt tussen de jaren zestig en tachtig van de vorige eeuw. Waarschijnlijk probeerde de opkomende maffiaclan uit Corleone zo bepaalde personen te laten verdwijnen. De autoriteiten proberen de identiteit van de slachtoffers te achterhalen.

Het massagraf werd in oktober 2016 ontdekt na een tip. Dat gebeurde na de dood van Bartolomeo Cascio, de belangrijkste boss van Roccamena en handlanger van Totò Riina. Cascio overleed deze zomer in zijn woning in Roccamena, waar hij naar terugkeerde na zijn gevangenisstraf vanwege maffiapraktijken.