Marokko heeft na half jaar weer regering

Marokko heeft na een impasse van zes maanden weer een regering. Leden van zes partijen hebben zitting in het nieuwe kabinet, dat volgens staatspersbureau MAP onder leiding staat van de Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD).

De PJB won in oktober de verkiezingen, maar slaagde er niet in een nieuwe regering te vormen. Koning Mohammed VI greep vorige maand in. De vorst stuurde premier en PJD-leider Abdelilah Benkirane naar huis en verving hem door Saad Eddine El Othmani, een voormalig minister van Buitenlandse Zaken.

In Marokko kan geen enkele partij bij de verkiezingen een meerderheid halen in het 395 zetels tellende parlement. Daardoor zijn coalitieregeringen noodzakelijk. De PJD heeft in de onderhandelingen met de nieuwe coalitiepartners uiteindelijk afstand gedaan van een belangrijk ministerie, het departement Justitie en Vrijheden.