Man verdacht van moord op eenjarig jongetje

De politie in Londen heeft een man gearresteerd die verdacht wordt van de moord op een eenjarig jongetje en poging tot moord op een even oud meisje. De twee baby’s werden zaterdag zwaargewond aangetroffen in een huis in Finsbury Park in het noorden van de Britse hoofdstad.

Het jongetje overleed zondagochtend vroeg in het ziekenhuis. Het meisje verkeert in kritieke toestand. Het zou gaan om een tweeling.

De 33-jarige verdachte werd zondag gearresteerd in de wijk Hackney in het oosten van Londen. Onduidelijk is nog wat zijn relatie met de kinderen is.