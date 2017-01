Man richt bloedbad aan op feest Brazilië

Een Braziliaanse wetenschappelijk onderzoeker is rond de jaarwisseling met meerdere vuurwapens naar het nieuwjaarsfeestje van zijn ex gegaan en heeft haar, zijn zoon en tien andere aanwezigen vermoord. Vervolgens pleegde de man zelfmoord. Vier mensen raakten gewond. Buren dachten dat vuurwerk werd afgeschoten.

Het drama was in de stad Campinas ten noordwesten van de metropool São Paulo. Over de motieven van de dader, de 46-jarige Sydney Ramis de Araujo, is nog niets bekend volgens Braziliaanse media. Hij werkte als technicus bij een prestigieus federaal onderzoeksinstituut dat zich onder meer richt op energievraagstukken.