Man in ‘gasflesauto’ bestraft in terreurproces

De man die donderdag in Brussel werd aangehouden met twee gasflessen in zijn bestelauto, kreeg vorig jaar in hoger beroep vijf jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd voor het deelnemen aan activiteiten van een terroristische groep. Hij wilde naar Syrië reizen, maar kwam niet verder dan Turkije.

Gezien zijn profiel is het Openbaar Ministerie is een vooronderzoek begonnen, liet het parket in Brussel vrijdag weten. De politie greep grootschalig in nadat de man drie keer door rood was gereden en de 27-jarige Majid A. weigerde mee te werken. In de auto bleek geen ontstekingsmechanisme te liggen.

Volgens A. waren de gasflessen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Onderzoek lijkt dat te bevestigen, aldus het OM, dat nog „een aantal zaken” wil verifiëren om criminele motieven uit te sluiten. De man zit nog vast. Of dat zo blijft wordt later op de dag besloten.