Man die 13 kerkganger schepte was aan het appen

De bestuurder van de pick-uptruck die donderdag een busje vol kerkgangers ramde, was aan het appen. Dat zegt een ooggetuige tegen het Amerikaanse persburea AP. Bij het ongeluk in de Amerikaanse staat Texas kwamen donderdag dertien kerkgangers op het leven.

De ooggetuige is een man die achter de pick-up reed. Hij zag dat de bestuurder rare bewegingen maakte met zijn wagen.

De pickup knalde in een bocht frontaal op ene busje met kerkgangers. In het busje zaten veertien leden van de First Baptist Church of New Braunfels. De leden van het kerkgenootschap keerden terug van een driedaags retraite.

In de staat Texas is het niet verboden om de smartphone te gebruiken achter het stuur.