Maleisië zit met lichaam Kim Jong-nam

Maleisië moet beslissen wat het doet met het stoffelijk overschot van Kim Jong-nam, de vermoorde halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De familie van de dode heeft het besluit daarover bij de autoriteiten in Kuala Lumpur neergelegd.

De politie heeft aangegeven over de zaak contact te zullen opnemen met het regime in Pyongyang. De identiteit van Kim Jong-nam is pas onlangs aan de hand van DNA officieel vastgesteld. Hij stierf op 13 februari nadat hij op de luchthaven van Kuala Lumpur zenuwgas kreeg toegediend.

Twee vrouwen zijn in verband met de moord gearresteerd, een Indonesische en een Vietnamese. De politie zoekt nog zeven Noord-Koreanen. Vier van hen hebben Maleisië zo goed als zeker verlaten.