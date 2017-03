Maleisië laat moordverdachte gaan

Maleisië laat een Noord-Koreaan vrij die vastzit wegens betrokkenheid bij de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un. Volgens de autoriteiten is er onvoldoende bewijs tegen hem. De man zal vrijdag wel worden uitgezet naar Noord-Korea.

Kim Jong-nam overleed op 13 februari enkele uren nadat hij was aangevallen met een sterk zenuwgas op het vliegveld van Kuala Lumpur. Hij wachtte daar op een vlucht naar Macau.

Ri Jong-chol werd op 17 februari gearresteerd in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Het is onduidelijk wat zijn rol zou zijn geweest in de moordzaak.

In verband met de moord zijn tot nu toe twee vrouwen aangeklaagd; de Vietnamese Doan Thi Huong en de Indonesische Siti Aishah.