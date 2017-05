Mails campagneteam Macron mogelijk gelekt

Een groot aantal e-mails die afkomstig zouden zijn van het campagneteam van de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron is vrijdag op internet gezet. Het is nog onduidelijk of de mails authentiek zijn.

Een gebruiker met de naam EMLEAKS plaatste zo’n negen gigabyte aan bestanden op de site Pastebin, waar documenten anoniem gedeeld kunnen worden. Het is nog onduidelijk wie schuil gaat achter de naam EMLEAKS. Het campagneteam van Macron heeft nog niet gereageerd.

Klokkenluiderssite WikiLeaks vindt de timing opmerkelijk, omdat de bestanden geen invloed meer zouden kunnen hebben op de verkiezingsuitslag. In eerste instantie twitterde WikiLeaks dat het weleens om een grap zou kunnen gaan. In een latere tweet sprak de organisatie van „een significant lek”.

Macron klaagde eerder nog over hackers die proberen de internetactiviteiten van zijn campagneteam te beïnvloeden. Ook zouden Russische media het op hem hebben gemunt. Rusland ontkende eerder ook maar iets te maken te hebben met internetaanvallen op de Franse presidentskandidaat.