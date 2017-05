Maduro wil geweldplegers protesten bestraffen

De Venezolaanse president Nicolás Maduro wil de veiligheidstroepen vervolgen voor het geweld dat ze tegen demonstranten gebruikt hebben tijdens de protesten tegen zijn regering. „Er zijn klachten gekomen over de veronderstelde mishandeling door overheidsdienaren. Ik heb zowel de vervolging bevolen van iedere overheidsfunctionaris die zijn macht misbruikt als ook van diegenen die tot de staking hebben opgeroepen”, zei Maduro donderdag. De president noemde de protesten ook fascistische hinderlagen.

„Deze fascistische hinderlagen duren nu al vijf weken. Er vallen slachtoffers. Woensdag stierf nog een arbeider die door een scherpschutter in Mérida werd neergeschoten”, zei Maduro over een slachtoffer in de stad in de Venezolaanse Andes. „Deze scherpschutters zijn op plekken neergezet om mensen te doden.”

Maduro beschuldigde de Tafel van Democratische Eenheid (MUD), het verbond van oppositiepartijen, ervan dat ze een oorlog tegen het volk zijn begonnen. Bij de protesten in de afgelopen weken zijn al 39 doden gevallen.