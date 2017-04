Madrid wil niet aan Franco denken op straat

Madrid is meer dan veertig jaar na de dood van Franco binnenkort af van de tientallen straatnamen die nog verwijzen naar de dictator. Door die allemaal om te dopen wil de Spaanse hoofdstad de herinnering verleggen naar de strijd voor vrijheid en democratie. Dat zei raadslid Mauricio Valiente vrijdag na de stemming over het voorstel. Francisco Franco maakte na zijn overwinning op de republikeinen in de Burgeroorlog (1936-1939) tot zijn dood in 1975 de dienst uit in Spanje.

Madrid telt nog 52 straten en pleinen waarvan de naam op de een of andere manier een toespeling is op de Franco-tijd. Dat varieert van ‘caudillo’ (leider) en vernoemingen naar omgekomen strijdmakkers tot eerbetoon aan representanten van zijn dictatuur.

Op de bordjes komen nu de namen van schrijvers, filosofen en dirigenten. Daarmee komt de stad wetgeving uit 2007 over herinneringen aan het verleden na. Sinds die van kracht werd waren er voortdurend spanningen tussen het linkse en rechtse kamp in de raad. Momenteel bestuurt een linkse coalitie Madrid.