Macron trekt aan langste eind in venijnig debat met Le Pen

Persoonlijke aanvallen, afkeurende blikken en zo nu en dan een sarcastisch lachje. Het debat woensdagavond tussen de Franse presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen had volgens voor veel kijkers een bedenkelijk laag niveau.

Macron: „Frankrijk verdient beter dan u.” Le Pen: „En u moet ophouden zo neerbuigend te zijn.” Vanaf het begin ging het hard tegen hard. Marine Le Pens opzet was vrij doorzichtig. Door Macron met allerlei zogenaamde feiten te confronteren hoopte ze hem van zijn stuk te brengen.

Dat lukte haar eigenlijk niet. Macron behield zijn kalmte en bleef ook zijn tegenstander voortdurend wijzen op de vragen die de twee debatsleiders hun hadden gesteld. Hij wilde een antwoord geven. Hij kwam daardoor zelfverzekerd, ter zake en presidentieel over.

Er kleefde wel een risico aan zijn aanpak. Door constant op de onwaarheden van Marine Le Pen in te gaan, wekte Macron bij de kijker de indruk alsof hij in de verdediging was. Een peiling, net na het debat uitgevoerd door BFMTV, wees uit dat de Fransen wel begrip hadden voor Macrons werkwijze: 63 procent vond zijn optreden overtuigend – in tegenstelling tot dat van Le Pen, die slechts de goedkeuring kon wegdragen van 34 procent van de kijkers.

Een team van onderzoekers keek de beelden terug en kwam tot de conclusie dat Le Pens betoog maar weinig op echte feiten was gestoeld. Zo beweerde ze dat sinds Groot-Brittannië uit de EU is gestapt, het veel beter gaat met de Britse economie. Onzin, volgens de factcheckers, de groei van de Britse economie was al een feit voordat de bevolking koos voor een brexit.

Op het uitblijven van echte voorstellen en het geven van duidelijke cijfers over hoe bepaalde ideeën, zoals het naar beneden halen van de pensioenleeftijd, gefinancierd moesten worden, reageerde Macron in toenemende mate geprikkeld.