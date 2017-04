Emmanuel Macron ziet zijn overwinning in de eerste ronde van de Franse verkiezingen als een keerpunt in de Franse politiek. „De Fransen hebben hun wens voor verandering uitgesproken”, zei hij tegen het Franse persbureau AFP.

Volgens Macron is een hoofdstuk uit de Franse politiek gesloten. Hij had van tevoren aangekondigd dat hij bij een overwinning „nieuwe gezichten” in de regering wil die nu nog niet actief zijn in de politiek.