Macron ontkent verhouding met man

Met de Franse presidentsverkiezingen in zicht heeft de onafhankelijke kandidaat Emmanuel Macron ontkend dat hij een buitenechtelijke relatie heeft met de journalist Mathieu Gallet. De 39-jarige Macron is de leider van de bijna een jaar oude groepering En Marche !, die in de jongste peilingen onverwacht tweede achter Marine Le Pen ligt.

Macron is bijna tien jaar getrouwd met Brigitte Trogneux. De geruchten over een homoseksuele verhouding met de journalist van Radio France doen al jaren de ronde en onverwacht verwijst de voormalige minister van Economische Zaken ze naar het rijk der fabelen. Hij liet zijn woordvoerster het gerucht nadrukkelijk per tweet ontkennen.

De geruchten waren in elk geval niet in staat de snelle groei van Macrons aanhang te keren. Afgelopen weekeinde kwamen in Lyon 12.000 mensen af op een bijeenkomst met de (economisch) liberale leider, die door steeds meer Fransen wordt beschouwd als tegenhanger van Le Pen van het Front National.

De verkiezingen worden in twee ronden gehouden, in april en mei.