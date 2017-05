Macron legt maandag voorzittershamer neer

De net verkozen Franse president Emmanuel Macron wil maandag al de voorzittershamer van zijn partij En Marche! neerleggen. Dat zeggen bronnen rondom de politicus. De partij werd in april 2016 door hem opgericht.

De 39-jarige sociaal-liberaal werd zondag verkozen tot nieuwe president. Hij is de opvolger van de socialist François Hollande.

Kort nadat bekend werd dat Macron tegenkandidaat Marine Le Pen (Front National) had verslagen, belde hij met de Britse premier Theresa May. Ze spraken onder meer over de brexit, aldus Downing Street. Macron wordt een van de Europese hoofdrolspelers in de onderhandelingen met Groot-Brittannië over de brexit.