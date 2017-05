Macron gekozen tot nieuwe president Frankrijk

Hoewel nog niet alle stemmen geteld zijn, is het zeker dat Frankrijk zondag de 39-jarige sociaal-liberaal Emmanuel Macron gekozen heeft tot nieuwe president. Hij is de opvolger van de socialist François Hollande. Kort na het bekend worden van de voorlopige uitslag belde tegenstander Marine Le Pen van het Front National met Macron om hem te feliciteren met de overwinning.

De verkiezingen waren in meerdere opzichten historisch. Zo is Macron het jongste staatshoofd van Frankrijk sinds Napoleon in 1804. Ook uniek is dat zondag in de tweede ronde van de verkiezingen geen van de kandidaten afkomstig was van de traditionele Franse politieke partijen.

De uitslag komt evenwel niet als een grote verrassing. De peilingen wezen al sinds de eerste ronde van de verkiezingen, twee weken geleden, op een ruime overwinning voor Macron. De leider van de politieke beweging En Marche! haalt naar verwachting circa twee derde van de stemmen binnen.

Het opkomstpercentage lag met 74 procent beduidend lager dan bij de eerste ronde twee weken geleden en ook flink lager dan de vorige presidentsverkiezingen vijf jaar geleden.

Bij museum het Louvre in Parijs verzamelden zich duizenden aanhangers van Macron die na het bekend worden van de voorlopige uitslag in feeststemming verkeerden.

Op Geert Wilders na, reageerde de Nederlandse politiek opgetogen op de uitslag. Premier Mark Rutte noemt de winst van Macron een „duidelijke progressieve en pro-Europese keuze” door het Franse volk.

In de Europese Unie en de rest van de wereld werd voor het merendeel positief gereageerd op de uitslag. „Felicitaties aan het Franse volk met het kiezen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap boven de tirannie van nepnieuws,” twitterde EU-president Donald Tusk. De Amerikaanse president Trump feliciteerde Macron en hij zei uit te zien naar samenwerking met hem.