Macron: geen reden geven om extremen te kiezen

Emmanuel Macron wil als president doen wat hij kan om Franse kiezers ervan te weerhouden op het Front National (FN) te stemmen. Dat heeft hij zondagavond gezegd in een overwinningstoespraak voor het Louvre.

De mensen die op FN-kandidaat Marine Le Pen hebben gestemd, hebben „woede, onzekerheid en overtuigingen” geuit, zei Macron. „Ik respecteer dat. Maar ik zal in de komende vijf jaar alles doen om hun geen reden meer te geven om voor extremen te stemmen.”

Macron beklom het spreekgestoelte onder de tonen van de ‘Ode aan de vreugde’ uit Beethovens negende symfonie, de hymne van de Europese Unie. Hij bedankte zijn aanhang en richtte het woord ook tot de kiezers die het niet met zijn standpunten eens zijn, maar toch op hem gestemd hebben om Le Pen te dwarsbomen.

Zij deden dat om de republiek tegen het extremisme te verdedigen, zei Macron. „Ik ben mij bewust van onze meningsverschillen. Ik zal die eerbiedigen. Maar ik beloof: ik zal de republiek verdedigen.”

In de toespraak zei Macron dat nu de „enorme taak” wacht om in het parlement een sterke meerderheid op te bouwen om noodzakelijke veranderingen door te voeren in Frankrijk. De verkiezingen voor het lagerhuis staan gepland in juni.

Jean-Luc Mélenchon, de linkse kandidaat die in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen al afviel, waarschuwde dat Macron het Franse sociale stelsel de oorlog wil verklaren. Ook Franse vakbonden toonden zich ongerust.