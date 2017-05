‘Maanbijbels’ gaan naar schrijfster Mersch

Een Texaanse overheidsinstelling heeft haar claim op de tien ‘maanbijbels’ dinsdag ingetrokken. Dat betekent dat de piepkleine exemplaren van de Heilige Schrift, op postzegelformaat en alleen te lezen onder de microscoop, eigendom worden van schrijfster en zakenvrouw Carol Mersch. De bemanning van de Apollo 14 nam de bijbeltjes op microfilm in 1971 mee de ruimte in, acht belandden daadwerkelijk korte tijd op de maan.

Mersch schreef er een boek over en vertelde dat NASA-kapelaan John Stout haar de kleinoden, zijn geesteskindjes, had beloofd. Stout en zijn vrouw kwamen door geestelijke aftakeling echter onder curatele te staan van de staat Texas voor ze overleden. Het bureau dat de nalatenschap moest afwikkelen, vond dat de lunaire bijbeltjes naar hun zoon zouden moeten gaan. Daar is het na jarenlang juridisch getouwtrek op teruggekomen. De rechter in Tulsa hoeft nu woensdag geen uitspraak te doen.

