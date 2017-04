Luchtmacht Egypte doodt 19 IS-strijders Sinaï

De Egyptische luchtmacht heeft in het noorden van de Sinaï negentien aanhangers van de groep Islamitische Staat gedood. Onder hen waren drie kopstukken van de IS-tak op het schiereiland, meldde het leger op zijn Facebookpagina.

Het leger noemde geen namen. IS heeft niet op de berichten gereageerd.

Sinds 2014 heeft IS in de Sinaï honderden Egyptische militairen en politieagenten gedood. De afgelopen maanden waren ook leden van de christelijke minderheid doelwit van de terreurgroep. IS claimde onlangs de verantwoordelijkheid voor twee bomaanslagen op koptische kerken in Alexandrië en Tanta.

Volgende week komt paus Franciscus voor een bezoek naar Egypte.