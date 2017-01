Luchtaanval op pand van terreurgroep in Idlib

Luchtaanvallen op een hoofdkwartier van Syrische opstandelingen in de provincie Idlib hebben aan zeker 25 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. Dat heeft het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor Mensenrechten dinsdag bekendgemaakt. Het is onduidelijk of gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse alliantie of die van de Russen de bombardementen hebben uitgevoerd.

Het onder vuur genomen gebouw in de buurt van Sarmada, niet ver van de Turkse grens, was in handen van leden van de terreurorganisatie Jabhat Fateh al-Sham, voorheen Nusra Front geheten en gelieerd aan al-Qaeda. De door Rusland en Turkije afgesproken wapenstilstand geldt niet voor jihadistische groeperingen als deze en voor Islamitische Staat.