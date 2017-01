Louvre heeft minder bezoekers door terreur

Het Louvre in Parijs heeft een slecht jaar achter de rug. Het museum in Parijs trok twee miljoen bezoekers minder dan in 2015 en boekte een verlies van bijna 10 miljoen euro. Dat heeft Jean-Luc Martinez , directeur van het museum, tegen de Franse krant Le Figaro gezegd.

Vorig jaar passeerden 7.3 miljoen mensen de poorten van het Louvre. Martinez wijt de daling aan de terreurdreiging die vooral buitenlandse toeristen weerhoudt af te reizen naar Parijs.

Ook in 2001 zag het kunstpaleis de stroom bezoekers dalen na de aanslagen in de Verenigde Staten.