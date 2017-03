Londen verwacht geen miljardenrekening EU

Groot-Brittannië zal zijn verplichtingen aan de EU nakomen, maar het verwacht geen eindafrekening van 58 miljard euro zoals in de media wordt gesuggereerd. Dat verklaarde de minister voor Brexit David Davis donderdag.

Het tijdperk van „enorme sommen die aan de Europese Unie worden afgedragen” is wat hem betreft voorbij. Volgens Davis ligt er op dit moment geen vraag vanuit de Europese Commissie. „Maar onze visie is simpel, wij komen onze verplichtingen na, we zijn een land dat zich aan de wet houdt.”