Libische premier ziet mogelijke rol Moskou

De Libische premier Fayez Seraj hoopt dat Rusland een bemiddelende rol kan spelen in zijn land. Seraj zei in een interview dat Moskou mogelijk kan dienen als tussenpersoon tussen hem en generaal Khalifa Haftar, die veel steun heeft in het oosten van Libië.

Het Noord-Afrikaanse land wordt sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi geplaagd door instabiliteit. De eenheidsregering van Seraj wil alle veiligheidstroepen in Libië onder één vlag brengen, maar boekt weinig vooruitgang.

Haftar en Seraj gelden als de sleutelfiguren in het verdeelde land. De premier reageerde bevestigend op de vraag of Moskou een nuttige bemiddelaar zou kunnen zijn tussen hem en zijn rivaal.

Seraj sprak eerder al met Russische diplomaten, onder wie minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. De premier heeft toen naar eigen zeggen aangegeven verenigde strijdkrachten te willen vormen om het terrorisme te bestrijden.

In Libië is onder meer terreurgroep Islamitische Staat actief. De jihadisten werden onlangs verdreven uit de kuststad Sirte, maar zouden nog steeds beschikken over honderden strijders..