Levenslang voor bommenlegger Bonn

Een Duitse terrorist is maandag tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens een poging een bomaanslag op het station van Bonn te plegen. De dertigjarige islamitische extremist Marco Gäbel wilde in december 2012 de aanslag plegen, maar de springstof die hij op het perron had gelegd, werd ontdekt.

De rechter in Düsseldorf bepaalde ook dat er sprake is van „zeer zware schuld”. Dit betekent dat Gäbel niet vrijkomt als hij vijftien jaar heeft uitgezeten, meldden Duitse media.

Gäbel werd samen met drie medebeklaagden ook veroordeeld wegens een poging tot moord op een extreemrechtse politicus in Leverkusen in maart 2013. De medebeklaagden kregen straffen van 9,5 tot 12 jaar cel. Zij werden niet schuldig bevonden aan de poging een bomaanslag te plegen.

Het lange proces was een van de eerste in Duitsland over gewelddaden waar islamitisch extremisme achter zit. Deskundigen die aanklagers en verdedigers hadden opgeroepen, waren het niets eens of Gäbels bom echt had kunnen exploderen. Volgens aanklagers is de bom enkel door een foutje bij de constructie niet afgegaan.