Legerhelikopter neergestort op golfbaan

Tijdens een routinetraining van een Amerikaanse legerbataljon is maandag een helikopter neergestort op een golfbaan in Leonardtown, Maryland. Een bemanningslid kwam daarbij om het leven, de andere twee raakten gewond. Dat meldt CNN.

Volgens het Amerikaanse legerdistrict van Washington zaten er drie militairen aan boord van de UH-60 Blackhawk. De militairen behoorden toe aan een bataljon gestationeerd in Fort Belvoir in de staat Virginia.

De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Een gewonde ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, de andere is er ook slecht aan toe maar buiten levensgevaar.

Volgens berichten belandde de helikopter op een kleine strook bomen tussen twee holes van de golfbaan. Voordat de helikopter de grond raakte zou het verschillende bomen hebben geraakt en zou de motor zijn uitgevallen, ook zou er nog een andere helikopter bij zijn geweest toen de crash plaatsvond.